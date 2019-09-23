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Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ) после завершения отопительного сезона (5 апреля 2019 года) увеличились в 2,3 раза - до 19,877 млрд куб. м.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на оператора газотранспортной системы Украины - госкомпанию «Укртрансгаз».

По состоянию на 23 сентября запасы газа в ПХГ на 26,2% больше, чем на аналогичную дату 2018 года. При этом украинские газовые хранилища заполнены на 64%. По данным компании, 14 сентября в хранилища было закачано 74,78 млн куб. м газа.

Напомним, 5 апреля Украина начала сезон закачки природного газа в подземные хранилища газа.
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