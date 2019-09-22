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Министры внутренних дел Украины и Турции предварительно договорились о взаимном признании водительских удостоверений стран.

Об этом сообщает Национальная полиция.

Договоренность стала результатом рабочей встречи руководителя МВД Украины Арсена Авакова и главы Нацполиции Сергея Князева с главой МВД Турции Сулейманом Сойлу 21 сентября в Стамбуле.

«Надеюсь, соответствующее соглашение будет подписано уже в ближайшее время», — сказал Арсен Аваков.

Напомним, украинские правоохранители передали силовикам Турции данные 23 человек, которых подозревают в терроризме. В целом украинская сторона просит выдать 90 человек.
ForUm

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