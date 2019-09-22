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Выход Великобритании из Евросоюза без соглашения приведет к появлению физической границы между республикой Ирландией и Северной Ирландией.

Такое мнение высказал в интервью Sky News глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

«Мне не нравится жесткая граница, потому что соглашение Страстной пятницы (Белфастское соглашение 1998 года) должно выполняться во всех частях (острова). Ситуация в Ирландии улучшилась, и мы не должны шутить с этим. Иногда у меня складывается впечатление, что некоторые люди забывают уроки истории, но история (конфликта) вернется немедленно», — сказал Юнкер.

На уточняющий вопрос ведущей, значит ли это, что на острове Ирландия появится жесткая граница в случае «жесткого» Brexit, глава Еврокомиссии ответил утвердительно.
В то же время Юнкер подчеркнул, что ответственность за такое развитие событий будет полностью лежать на британском правительстве.
ForUm

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