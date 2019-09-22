Об этом сообщает Громадське со ссылкой на британское издание The Telegraph.

Причинами отстранения могут стать подозрения в том, что Московская антидопинговая лаборатория подделала данные перед тем, как отправила их в Мировое антидопинговогое агентство (WADA).

По данным издания, эксперты WADA считают, что россияне могли манипулировать данными в течение 18 месяцев, пытаясь скрыть, что их спортсмены употребляют допинг.

Ожидается, что 23 сентября WADA предоставит комитету организации доклад о работе Московской антидопинговой лаборатории.