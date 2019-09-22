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Пятый президент Украины и депутат «Европейской солидарности» Петр Порошенко отреагировал на слухи о «путче», который якобы он запланировал на декабрь.

В эфире 5 канала Порошенко заявил, что «спикер (нардеп от «Слуги народа» Елизавета Богуцкая) заранее сообщит, когда будет путч».

«Единственное что, сейчас собирается петиция – я с удивлением это увидел на сайте Офиса президента – что есть необходимость передвинуть путч с декабря на октябрь», – сказал Порошенко.

В ответ на вопрос о цели путча он сказал: «Прошу, не отбирайте хлеб у госпожи Богуцкой».

Напомним, в первый день работы парламента журналисты зафиксировали переписку депутата Богуцкой, в которой она объясняла решение оставить Авакова на посту министра МВД якобы подготовкой путча Порошенко.
ForUm

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