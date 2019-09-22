Германия 22 сентября присоединяется к альянсу Powering Past Coal Alliance, участники которого обязались прекратить использование угля в качестве топлива.

Об этом сообщает DW со ссылкой на министра охраны окружающей среды Германии Свенья Шульце.

«Отказ от использования угля является главным элементом для глобальной защиты климата», – заявила Шульце.

Соответствующее объявление планируют сделать во время климатической конференции ООН в Нью-Йорке. По словам министра, немецкое правительство официально заявило о постепенном отказе страны от использования энергии из угля, когда приняло пакет мер по борьбе с изменениями климата.

«Когда такая большая индустриальная страна как Германия отказывается от ядерной и угольной энергетики и постепенно переходит на возобновляемые источники энергии, она посылает мощный сигнал в другие части мира», – считает Шульце.

Альянс Powering Past Coal был основан Великобританией и Канадой в 2017 году во время климатической конференции ООН в Бонне, Германия.

Его участники обязуются остановить строительство новых электростанций на угле, прекратить использование энергии из угля, установить дату отказа от угля и согласовать свою национальную климатическую политику с целями Парижского климатического соглашения.

К организации присоединилось более 50-ти государств, регионов и городов, а также более 30 компаний и организаций. Среди членов альянса – Франция, Италия, Австрия, Швейцария, Бельгия, отдельные штаты и города США.