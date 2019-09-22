также в разделеМир
В США умер владелец сети отелей Hilton 2
В Швейцарии протестуют против внедрения 5G 10
Жертва отравления «Новичком» планирует подать в суд на Россию 22
Сильное землетрясение в Албании: количество жертв возросло 40
Google разработала самый мощный в мире квантовый компьютер 35
Штурм Зоны 51: полиция задержала пять человек 36
На Мальте проведут независимое расследование убийства журналистки 48
В Париже началась новая акция «желтых жилетов» 16
Российских школьников предупредили об ответственности за участие в митингах 28
Против шамана, который шел «изгонять Путина», открыли дело об экстремизме 44
В Иране заявили, что нападение на них приведет к полномасштабной войне 33
В центре Вашингтона произошла стрельба, есть жертвы 38
Арабская коалиция начала военную операцию в Йемене 104
В РФ задержали шамана, направлявшегося в Москву «изгонять Путина» 51
Лидер Шотландии допустила выход из состава Великобритании в случае «жесткого» Brexit 25
ЕС выдвинул Джонсону ультиматум по Brexit 60
США и Беларусь обменяются послами после 11-летнего перерыва 22
Браконьеры из КНДР напали на российских пограничников в Японском море 41

Германия 22 сентября присоединяется к альянсу Powering Past Coal Alliance, участники которого обязались прекратить использование угля в качестве топлива.

Об этом сообщает DW со ссылкой на министра охраны окружающей среды Германии Свенья Шульце.

«Отказ от использования угля является главным элементом для глобальной защиты климата», – заявила Шульце.

Соответствующее объявление планируют сделать во время климатической конференции ООН в Нью-Йорке. По словам министра, немецкое правительство официально заявило о постепенном отказе страны от использования энергии из угля, когда приняло пакет мер по борьбе с изменениями климата.

«Когда такая большая индустриальная страна как Германия отказывается от ядерной и угольной энергетики и постепенно переходит на возобновляемые источники энергии, она посылает мощный сигнал в другие части мира», – считает Шульце.

Альянс Powering Past Coal был основан Великобританией и Канадой в 2017 году во время климатической конференции ООН в Бонне, Германия.

Его участники обязуются остановить строительство новых электростанций на угле, прекратить использование энергии из угля, установить дату отказа от угля и согласовать свою национальную климатическую политику с целями Парижского климатического соглашения.

К организации присоединилось более 50-ти государств, регионов и городов, а также более 30 компаний и организаций. Среди членов альянса – Франция, Италия, Австрия, Швейцария, Бельгия, отдельные штаты и города США.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето
1233 грн.
27
Теги