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Британец Чарли Роули, который был отравлен нервно-паралитическим веществом Новичок, планирует подать в суд на Россию и потребовать компенсацию в размере миллиона фунтов (примерно 30 миллионов гривен).

Об этом сообщает The Mirror.

«Это отравление очень сильно повлияло на мою жизнь. Я хочу справедливости», — заявил Роули.

Защищать интересы британца будет адвокат Патрик Магуаир, который защищал жертв террористических атак на Вестминстерском мосту в Лондоне в 2017 году.

«Чарли продолжает страдать от серьезных побочных эффектов в результате попадания отравляющего вещества в его организм, но говорит, что его самое большое беспокойство — утаивание правды о том, что действительно произошло. Есть еще так много вопросов без ответа, и именно поэтому он поручил нам, чтобы помочь ему получить эти ответы», — заявил Магуаир.

30 июня 2018 года из дома в Эймсбери госпитализировали пару — 45-летнего Чарли Роули и 44-летнюю Дон Стерджесс. Позже стало известно, что женщина скончалась в больнице. Мужчина же пришел в себя после «небольшого, но весомого улучшения».

Британские власти публично объявили, что пара подверглась воздействию вещества Новичок.
ForUm

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