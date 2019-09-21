В Санкт-Петербурге ученикам третьего класса одной из школ раздали буклеты о незаконности участия в несогласованных митингах.

Об этом сообщают Открытые медиа.

Брошюры были выпущены по заказу комитета по вопросам законности правопорядка и безопасности.

Кроме правил поведения во время пожара, в буклетах рассказывается «об ответственности за участие в несанкционированных мероприятиях».

Школьникам предложили самим подумать над тем, «как и где можно заявить о своем мнении, не участвуя в митингах».

Также несовершеннолетним заявили, что нельзя «бездумно переходить по публикуемым ссылкам, „репостить“ сообщения, размещенные другими пользователями».