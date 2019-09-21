также в разделеОбщество
20 сентября. Картина дня 18
Криклий: Гиперлупа в Украине не будет, идея, мягко говоря, абсурдная 27
На Хмельницкой АЭС может произойти второй Чернобыль 119
«Подрывника» моста Метро арестовали с правом залога 33
Аксенов избран «главой» Крыма еще на 5 лет 37
На Николаевщине главу общественной организации поймали на вымогательстве 17
Руководителя харьковского вуза задержали за систематические поборы со студентов 43
ГБР разрешили изъять из ОП документы по захвату моряков в Керченском проливе 49
Суд отпустил предполагаемых организаторов двух резонансных убийств 71
Порошенко снова не пришел на допрос в ГБР 33
Мининфраструктуры хочет «максимально упростить» растаможку «евроблях» 25
Россиянину, устроившему стрельбу в больнице Бердянска, дали 5 лет тюрьмы 27
Мужчина выпрыгнул с 4 этажа здания ужгородской полиции, ГБР открыло дело 22
19 сентября. Картина дня 40
Под офисом Зеленского протестовали против «формулы Штайнмайера» 359
Минветеранов будет защищать интересы «подрывника» моста Метро 25
Морпорт «Южный» купил за 26 миллионов 2 списанных тепловоза 34
В ГПУ создали департамент по особо важным делам 18

Боевики так называемых «ЛНР» и «ДНР» 19 раз обстреляли позиции подразделений ООС из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Об этом сообщает пресс-штаб ООС в Facebook.

Незаконные формирования стреляли дважды вблизи Новотроицкого, дважды неподалеку Новогнатовки, вблизи Красногоровки, неподалеку Марьинки, четыре раза вблизи Водяного, дважды вблизи Павлополь, неподалеку Авдеевки, неподалеку Новолуганского, вблизи Крымского, неподалеку от Южного, вблизи Станицы Луганской, неподалеку Майорского и вблизи Новозвановки.

За минувшие сутки три украинских военнослужащих получили ранения различной степени тяжести, один - боевое травмирование.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/высокая мода/лето
5694 грн.
8
Теги