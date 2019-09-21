Боевики так называемых «ЛНР» и «ДНР» 19 раз обстреляли позиции подразделений ООС из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Об этом сообщает пресс-штаб ООС в Facebook.
Незаконные формирования стреляли дважды вблизи Новотроицкого, дважды неподалеку Новогнатовки, вблизи Красногоровки, неподалеку Марьинки, четыре раза вблизи Водяного, дважды вблизи Павлополь, неподалеку Авдеевки, неподалеку Новолуганского, вблизи Крымского, неподалеку от Южного, вблизи Станицы Луганской, неподалеку Майорского и вблизи Новозвановки.
За минувшие сутки три украинских военнослужащих получили ранения различной степени тяжести, один - боевое травмирование.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время