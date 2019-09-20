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Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с заместителем директора Европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Джулией Козак и руководителем миссии МВФ в Украине Роном ван Роденом.

Во время встречи обсуждалась программа поддержки Фондом амбициозной повестки дня реформ в Украине, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

Зеленский отметил, что менее чем за месяц работы новоизбранная Верховная Рада приняла ряд законов, направленных на реформирование финансового сектора, детенизации экономики и реальную борьбу с коррупцией.

«Я уверяю в полной поддержке структурных реформ в экономике, независимости Национального банка и всестороннего расследования злоупотреблений в банковском секторе», - заявил Президент.

Кроме того, стороны затронули вопросы дальнейших реформ энергетического сектора и ситуации по Приватбанка.

Президент отметил, что дальнейшее сотрудничество с Международным валютным фондом является важным элементом усиления доверия к Украине со стороны иностранных инвесторов и международных партнеров.

Во встрече также приняли участие премьер-министр Алексей Гончарук и министр финансов Оксана Маркарова.
ForUm

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