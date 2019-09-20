Преступная халатность руководства НАК «Энергоатом», которое покрывается некоторыми сотрудниками СБУ, может спровоцировать в Украине второй «Чернобыль». Об этом пишет портал Антикор.

Еще 14августа 2019 на Хмельницкой АЭС при проведении предпусковых работ и высоковольтных испытаний на энергоблоке № 1 произошло короткое замыкание обмотки статора турбогенераторной установки, что привело к существенному внутреннему выгоранию генератора и полной автоматической остановке энергоблока.

По результатам работы комиссии Министерства энергетики и угольной промышленности установлено, что непосредственной причиной короткого замыкания на турбогенераторе стал существенный перегрев стержня № 41Н статора, что, в свою очередь, вызвано наличием в патрубке системы охлаждения стержня постороннего предмета — пыжа из ткани, который используется в регламентных работах для прочистки системы охлаждения. Комиссией установлено, что персоналом Хмельницкой АЭС во время проведения предпусковых работ не принято никаких мер, направленных на недопущение повреждения турбогенератора, поскольку соответствующие системы мониторинга и контроля энергоблока № 1 сигнализировали об отклонении в работе турбогенератора (превышение предельной температуры, колебания давления в системе охлаждения) в течение получаса до короткого замыкания.

По предварительным оценкам специалистов, прямые финансовые убытки Энергоатома в могут превысить 4 млрд грн.

В свою очередь президент ГП “НАЭК” Энергоатом“Недашковский Ю.А. и первый вице-президент компании Шавлаков А.В. осуществляют активные действия по навязыванию версии о совершении на турбогенераторе диверсии со стороны посторонних лиц. Перед Службой безопасности Украины пролоббирован вопрос об открытии уголовного производства по статье 113 УК Украины ”Диверсия”.

В частности, Главным следственным управлением СБУ по прямому указанию начальника ГУ КЗЭ СБУ Трипилка А.В., который сегодня поддерживает неофициальные контакты с гражданином Украины Важеевским Ю.А., осуществляющего фактический контроль за денежными потоками ГП “НАЭК” Энергоатом“, начато досудебное расследование.Для оперативного сопровождения определен работник ГУ КЗЭ СБУ Дидух А.Р., которого разные источники связывают с бизнес-партнером Важеевского Ю.А., гражданином Украины Мирошниченко Д.М., который контролирует иностранные компании “DimidaSp.zoo “,” Adriadieseldd “и причастен к резонансным схемам поставок в Украину запасных частей для РДЭС (резервных дизельных электростанций).

27 сентября 2019 будет выведен в плановый ремонт сроком 57 суток энергоблок № 2 Хмельницкой АЭС. Для обеспечения собственных нужд электрическая энергия будет приобретаться в энергоснабжающей компании.При этом, с целью сохранения целостности оборудования АЭС в зимний период и отопления города Нетишин руководством «Энергоатома» принято решение после остановки энергоблока № 2 нагрузить ядерную установку энергоблока № 1 до уровня 5% мощности для получения теплового эффекта без производства электрической энергии и сохранять такой режим работы ядерной установки до завершения ремонта турбогенератора.

В то же время, специалисты отрасли бьют предостерегают об опасности такого режима работы ядерной установки, поскольку на уровне до 10% мощности системы внутреннего реакторного контроля фактически не работают, что может привести к потере контроля над ядерной реакцией и привести к возникновению на Хмельницкой АЭС чрезвычайного происшествия с радиационными последствиями. То бишь, второго «Чернобыля».