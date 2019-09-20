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«Укроборонпром» рассматривает возможность продажи ракетного крейсера «Украина», сообщил гендиректор ГП Айварас Абромавичус.

«Целесообразности в достройке ракетного крейсера «Украина», который в настоящее время содержится на ГП «Николаевский судостроительный завод», нет, поэтому необходимо рассмотреть возможность продажи этого корабля», - заявил он.

«В Украине нет необходимости в крейсере такого масштаба, поэтому мы будем рассматривать возможность продажи этого крейсера. Мы будем строить новые корабли: меньшего масштаба и в большем количестве, исходя из потребностей наших Вооруженных сил», - сообщил Абромавичус.

Как известно, ракетный крейсер, который разрабатывался в 70-х годах XX столетия для уничтожения авианосцев в океанах, уже не способен эффективно действовать в современных условиях. Он не пригоден для применения в Черном и Азовском морях, и содержится на ГП «Николаевский судостроительный завод».

Содержание ракетного крейсера является чрезвычайно важным и финансово затратным. Этот корабль с тоннажем в 11 500 т. и длиной 186,4 м., если работы по содержанию не будут проводиться, может затонуть, что приведет к экологической катастрофе, загрязнению акватории реки Ингул, Южный Буг и Черного моря.
ForUm

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