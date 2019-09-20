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23-26 сентября президент Украины Владимир Зеленский посетит с рабочим визитом Соединенные Штаты Америки для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Зеленский выступит с речью во время общих дебатов сессии Генассамблеи ООН, а также примет участие в саммите по Целям устойчивого развития.

В Нью-Йорке он проведет ряд двусторонних встреч с лидерами иностранных государств, в том числе с президентом США Дональдом Трампом.

Кроме того, в рамках визита президент Украины встретится с лидерами украинской общины Соединенных Штатов, руководителями еврейских организаций США, а также с представителями американских деловых кругов.  
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