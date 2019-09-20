Верховная Рада 254 голосами поддержала в первом чтении проект закона «О верификации и мониторинге государственных выплат» (№1231).

Об этом сообщает пресс-служба аппарата парламента.

Документом предусматривается введение верификации госвыплат – пенсий, пособий, льгот, субсидий, стипендий, других выплат из госбюджета, местных бюджетов, фондов соц- и пенсионного страхования.

Устанавливается, что Минфин будет собирать и проверять достоверность информации, на которой базировалось назначение соцвыплат.

Законопроект предусматривает, что верификация государственных выплат будет осуществляться в информационно-аналитической платформе (автоматизированной системе накопления, обработки, анализа информации, полученной от субъектов предоставления информации). Именно там будут собирать, анализировать и сравнивать данные из разных источников.

Порядок верификации и мониторинга госвыплат должно установить правительство.

Если выяснится, что деньги выплачивали незаконно – получателю будут отсылать требование вернуть полученные средства.

Законопроект будут готовить ко второму чтению в парламентском комитете.