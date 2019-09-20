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В случае если покупателем земли сельскохозяйственного назначения окажется гражданин России, землю у него конфискуют. Об этом заявил в ходе брифинга министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, передают Українськi Новини.

«Конфискация... Мы не можем просто бегать с шашками и придумывать свое. Там, где санкции, где есть агрессор – это, конечно, конфискация. Но мы должны построить мониторинг и правила игры такие, что бы мы могли более широко применять этот механизм», - сказал министр в ответ на вопрос о предполагаемых мерах относительно россиян, которые могут приобрести землю посредством определенных схем.

Также Милованов отметил, что Украина уважает своих международных партнеров, однако также должна защищать свой суверенитет.

Отметим, что Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства уже опубликовало текст законопроекта «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения». 

2 сентября сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров до октября разработать законопроект о рынке земель, а Верховной Раде - принять его и отменить мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения до декабря текущего года.

Зеленский рассказал, что согласно модели рынка, которую сейчас разрабатывает правительство, покупать землю в Украине смогут только украинцы.
ForUm

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