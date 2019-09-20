Верховная Рада внесла изменения в календарный план проведения второй сессии, сообщает пресс-служба ВР.
За соответствующий проект постановления «О внесении изменений в календарный план проведения второй сессии Верховной Рады Украины девятого созыва» (№2158) проголосовал 231 народный депутат.
Данным постановлением вносятся изменения в календарный план проведения второй сессии Верховной Рады Украины девятого созыва, предусмотрев пленарные заседания 2-4 октября, а неделю с 7 по 11 октября - работу в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях (депутатских группах).
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