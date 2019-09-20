Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что народные депутаты уже нашли некоторые недостатки в проекте закона «О государственном бюджете Украины на 2020 год». Об этом он рассказал в Верховной Раде, сообщает УНИАН.

По словам Стефанчука, соотношение минимальной заработной платы и минимального потребительского уровня «вызывает вопросы».

«Мы уже видим там много недостатков, мы будем об этом говорить. Соотношение минимальной заработной платы, минимального потребительского уровня - это все вызывает вопросы. Вопрос в том, почему не выделены те отрасли, по которым мы хотим видеть определенный рост. Поэтому сегодня мы проведем дискуссию. Я думаю, что после нее мы вместе поработаем над этим документом. Но еще раз говорю, это только первый вариант», - уточнил он.

Напомним, 20 сентября министр финансов Оксана Маркаров представила в Верховной Раде проект государственного бюджета на 2020 года.



