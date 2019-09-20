Сегодня, 20 сентября, на пленарном заседании Верховной Рады министр финансов Оксана Маркарова представила проект Закона Украины «О государственном бюджете Украины на 2020 год», сообщает пресс-служба Минфина.

В своем выступлении она напомнила, что «государственный бюджет - это не декларации и не набор пожеланий, это главный финансовый документ страны, который базируется на макроэкономическом прогнозе и очень четких расчетах каждой цифры, которая заложена в документ, который мы с вами будем обрабатывать прозрачно и эффективно в соответствии с полной процедурой бюджетного рассмотрения с единственной целью - вовремя принять документ, который поможет нам достичь наших целей: максимально ускорить рост экономики и переход этого роста в рост благосостояния граждан».

Министр подчеркнула, что документ, представленный сегодня в парламенте, является реалистичным и сбалансированным. Он предусматривает финансирование важных приоритетов государства, позволяет повысить обороноспособность и профинансировать важные обязательства государства, которые включают как социальные выплаты, так и выплаты по государственному долгу, но он не является окончательным и будет существенно доработан ко второму чтению.

«Открытие рынка земли, старт концессий и приватизации, наведение порядка на таможне и облегчение налогового администрирования, а также дерегулирование в трудовых отношениях будут способствовать увеличению инвестиций, увеличению экспорта, повышению производительности и как результат - стремительное ускорение ВВП Украины. Законопроекты, которые ВРУ принимает сейчас - и экономические, и что особенно важно - по реформе правоохранительных органов и усилении верховенства права и судебной реформы, именно об этом. Надеемся, что их принятие будет отражено в макропрогнозах, и соответственно, в бюджете», - сказала Маркарова.

По данным Минфина, проекта бюджета к первому чтению предусматривает доходы на уровне 1079,5 млрд грн.

Впервые вместе с бюджетом не представлены изменения в Налоговый кодекс, все доходы базируются исключительно на действующей налоговой базе.

Правительство планирует подать в соответствии с поручением президента законопроекты об игорном бизнесе и о легализации производства янтаря. Если эти законы будут одобрены и подписаны ко второму чтению бюджета, то доходы могут быть учтены в проектах бюджета на 2020 год.

Расходы запланированы на уровне 1170 млрд грн.

В фокусе бюджета 2020 безопасность и оборона, инфраструктура и дороги и развитие человеческого капитала (реформы образования и медицины)

Расходы на национальную безопасность и оборону составляют 245,8 млрд гривен, что на 33,8 млрд грн больше, чем в 2019 году. Это составит 5,4% от ВВП, что выше обязательного законодательно определенного минимума в 5%.

При этом для Совета национальной безопасности и обороны зарезервированы по общему фонду дополнительные средства на безопасность и оборону в сумме 28,0 млрд грн по бюджетной программе 6501060, которые будут распределены между 15 распорядителями средств отдельным решением СНБО.

Расходы государственного бюджета на образование запланированыв сумме 136.4 млрд грн, что на 7,7 млрд грн больше, чем в 2019 году.

Общие расходы на здравоохранение составляют 108 млрд грн, что на 9,8 млрд больше, чем в 2019 году.

Расходы на развитие культуры и информационную сферу составляют 8,6 млрд грн

Как сообщал ForUm, 15 сентября в ходе заседания Кабмина был представлен проект госбюджета на 2020 год.