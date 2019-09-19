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Под Офисом президента в центре Киева вечером 19 сентября состоялась акция с призывом к Зеленскому не соглашаться на имплементацию Минских договоренностей по так называемой «формуле Штайнмайера».

Несколько человек протестовали под лозунгом «Нормандська змова – державна зрада», сообщает Радио Свобода.

Митингующие опасаются, что реализация «формулы Штайнмайера» приведет к потере Украиной государственного суверенитета, а выборы состоятся «под дулами российских автоматов».

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что вопрос реализации «формулы Штайнмайера» для выполнения Минских соглашений будет рассмотрен на встрече лидеров стран - участниц «нормандского формата». 

В то же время министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил о том, что он дал согласие на «формулу Штайнмайера» по урегулированию ситуации на оккупированной части Донбасса.

Представитель Украины на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске Леонид Кучма считает, что реализация «формулы Штайнмайера» возможна после полного прекращения огня, вывода оккупационных войск и техники, обеспечения условий для работы Центральной избирательной комиссии и возвращения контроля над оккупированной частью украинской границы на Донбассе. 
ForUm

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