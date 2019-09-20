Встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом состоится 25 сентября в Нью-Йорке в рамках 74-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций.
Об этом сообщает Зеркало Недели со ссылкой на источник в дипломатических кругах.
В частности, запланировано, что продолжительность встречи будет 45 минут. «Однако встреча может продолжаться и дольше», - сообщил информированный источник.
По его словам, в числе вопросов, которые будут обсуждать президенты, – Донбасс, привлечение американских инвестиций в украинскую экономику. Также ожидается, что Трамп во время беседы коснется и темы проведения расследования в отношении компании Burisma (членом совета директоров которой был Хантер Байден, сын экс-вице-президента США Джо Байдена, - ред.).
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 23 сентября посетит США для участия в Генеральной ассамблее ООН.
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