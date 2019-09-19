также в разделеПроисшествия
На Черкасчине до смерти замучили двух мужчин 39
Сутки в ООС: 5 обстрелов, потерь среди военных нет 24
Подозреваемый в тройном убийстве на АЗС в Николаеве задержан 117
На заправке в Николаеве нашли застреленными троих людей 139
СМИ: На Запорожье застрелили заместителя главы ОТГ 57
В Карпатах спасли туриста в предынсультном состоянии 24
На Донбассе, выполняя боевое задание, погиб военный 26
В Украине осквернили еще один мемориал жертвам Холокоста 33
За три месяца на Донбассе погибли 8 мирных граждан 24
В сгоревшем доме Гонтаревой нашли зажигательную ракету 35
Пожар в доме Гонтаревой расследуют как умышленный поджог 29
Число отравившихся в школьной столовой на Виннитчине увеличилось до 40 человек 18
Боевики увеличили количество обстрелов, 1 военный погиб, 2 – ранены 31
Под Киевом сожгли дом Гонтаревой 128
Трагедия на Тернопольщине: мужчина из ревности убил 18-летнюю студентку 61
В Одесской области столкнулись маршрутки: 19 пострадавших 30
Полиция открыла два дела из-за повреждения мемориала Холокоста на Николаевщине 24
В Харькове 23-летняя водитель сбила четырех человек на тротуаре 54

Сегодня, 19 сентября, около 11.00 на автодороге Киев - Чоп возле села Надетычи, Николаевского района Львовской области столкнулись два микроавтобуса, сообщает пресс-служба областной полиции.

Как установили полицейские, столкнулись два микроавтобуса - «Ивеко» и «Мерседес», в результате чего «Мерседес» въехал в остановку общественного транспорта, а «Ивеко» съехал в кювет и перевернулся.

По предварительной информации, шесть человек обратились за медицинской помощью, четверо из них были доставлены в больницу.

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, а также лица всех участников ДТП. Решается вопрос об открытии уголовного производства.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

высокая мода/лето
2631 грн.
13
Теги