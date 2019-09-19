Сегодня, 19 сентября, около 11.00 на автодороге Киев - Чоп возле села Надетычи, Николаевского района Львовской области столкнулись два микроавтобуса, сообщает пресс-служба областной полиции.

Как установили полицейские, столкнулись два микроавтобуса - «Ивеко» и «Мерседес», в результате чего «Мерседес» въехал в остановку общественного транспорта, а «Ивеко» съехал в кювет и перевернулся.

По предварительной информации, шесть человек обратились за медицинской помощью, четверо из них были доставлены в больницу.

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, а также лица всех участников ДТП. Решается вопрос об открытии уголовного производства.