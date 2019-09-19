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Бывший народный депутат Надежда Савченко получила работу на телеканале Zik.

Савченко станет ведущей телешоу «Комментатор. Верховная Рада с инсайтом», где якобы расскажет о секретах украинского парламента, говорится в анонсе канала.

Экс-нардеп обещает рассказать, что происходит в кулуарах Рады и как принимаются «преступные для украинцев законы». Ранее Надежда Савченко заявилась в Раду и закинула грязные ноги на стол.
ForUm

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