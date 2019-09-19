Бывший народный депутат Надежда Савченко получила работу на телеканале Zik.
Савченко станет ведущей телешоу «Комментатор. Верховная Рада с инсайтом», где якобы расскажет о секретах украинского парламента, говорится в анонсе канала.
Экс-нардеп обещает рассказать, что происходит в кулуарах Рады и как принимаются «преступные для украинцев законы». Ранее Надежда Савченко заявилась в Раду и закинула грязные ноги на стол.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время