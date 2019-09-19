В Черкасской области оперативники задержали злоумышленников, которые замучили до смерти двух мужчин

Об этом сегодня, 19 сентября, сообщил первый заместитель председателя Нацполиции - начальник криминальной полиции Евгений Коваль.

Злоумышленников задержали незадолго до того, как они собирались бежать в другую страну. Решается вопрос об объявлении им подозрения и избрании меры пресечения.

Вчера, около 14:00, в Смилянский отдел полиции поступило сообщение, что в поле в Смелянском районе, вблизи автодороги «Киев-Знаменка», обнаружены трупы двух мужчин с признаками насильственной смерти. При осмотре на телах пострадавших были обнаружены множественные следы от ударов и колото-резаные раны тела. Создавалось впечатление, что пострадавших перед смертью пытали.

По словам Коваля, работая над установлением лиц, которые могли быть причастны к двойному убийству, полицейские начали отрабатывать ближайший круг общения потерпевших. Также оперативники устанавливали лиц, с которыми у погибших могли быть конфликты.

«Во время проведения оперативных мероприятий мы установили, что к совершению уголовного преступления причастны двое жителей Черкасс. В дальнейшем установили, что действительно у них был конфликт с потерпевшими. Кроме того, оперативники выяснили, что злоумышленники спешно собираются покинуть территорию страны», - сообщил Коваль.

Была срочно спланирована спецоперация.

«Задержали злоумышленников за несколько минут до их выезда из города. В настоящее время с подозреваемыми работают следователи. Работу по раскрытию убийства двух мужчин продолжаем», - сказал Коваль.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины. Решается вопрос об объявлении им подозрения и избрании меры пресечения.