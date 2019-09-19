Кабинет Министров Украины на следующей неделе планирует полностью сменить руководство Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра).

Об этом на конференции «Земля как фактор развития украинского села» заявил премьер-министр Алексей Гончарук, сообщает УНИАН.

По словам премьера, сейчас эта служба является «прогнившей» и коррумпированной. «То, что там сейчас происходит, это трэш. Мы исходим из того, что там абсолютно прогнила система и работают преимущественно коррупционеры. Я лично из этого исхожу… Пока такие люди там работают, ни о каких реформах речи быть не может», - сказал он.

Гончарук отметил, что в Госгеокадастре должны работать «профессиональные и честные люди», причем правительство будет благодарно, если представители агропромышленного комплекса подскажут, кто на местах должен работать в этой структуре.



