С 19 сентября каждое утро с 7:00 до 10:00 въезд грузового транспорта в Киев со стороны Борисполя будет ограничен, чтобы уменьшить негативное влияние транспорта на состояние воздуха и разгрузить движение, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Такое решение принято на заседании постоянной комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций под председательством заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева.

Ограничение на въезд будет действовать на постоянной основе.

В КГГА отметили, что состояние воздуха в Киеве мониторят постоянно. Круглосуточно работает передвижная лаборатория Коммунальной аварийно-спасательной службы (КАРС). Особое внимание уделено территориям, где наблюдается наибольшая задымленность. Речь идет о жилых массивах на левом берегу столицы.