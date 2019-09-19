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Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявляет, что дипломаты не смогут без компромисса договориться относительно мира на Донбассе.

Об этом он сказал на совместном заседании комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества и комитета ВР по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом, сообщает УНИАН.

«Никто не собирается сдавать Украину, и каждый человек, который ведет переговоры, не обязательно предатель. У нас всех может быть свой подход, каким образом мы собираемся освободить наше государство. Если бы у нас было достаточно Вооруженных сил, достаточно армии, силы и экономической мощи, на нас бы никто не напал», - заявил Пристайко.

«Наша задача, дипломатов, к огромному сожалению, вести переговоры, которые не добавляют нам совершенно ни сил, ни удовольствия, ради того, чтобы мы могли выйти из ситуации с наименьшими потерями. Если вы думаете, что дипломаты смогут договориться без компромисса - это наивно, и к сожалению, так не сработает», - подчеркнул Пристайко.

«Единственный настоящий союзник - это армия и флот. Эта старая формула на самом деле остается действенной. Наша задача - найти сейчас искусство возможного, каким образом мы можем минимизировать наши потери, чтобы вырваться из лап агрессора и продвигаться так, как мы все с вами решили», - добавил Пристайко.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что вопрос реализации «формулы Штайнмайера» для выполнения Минских соглашений будет рассмотрен на встрече лидеров стран - участниц «нормандского формата». 

В то же время министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил о том, что он дал согласие на «формулу Штайнмайера» по урегулированию ситуации на оккупированной части Донбасса.

Представитель Украины на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске Леонид Кучма считает, что реализация «формулы Штайнмайера» возможна после полного прекращения огня, вывода оккупационных войск и техники, обеспечения условий для работы Центральной избирательной комиссии и возвращения контроля над оккупированной частью украинской границы на Донбассе. 
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