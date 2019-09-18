Сокращение финансирования жилищных субсидий объясняется ростом доходов граждан, заявила министр соцполитики Юлия Соколовская.

«После обнародования проекта бюджета на 2020 год в СМИ распространяется информация об уменьшении расходов на субсидии, что приведет к сокращению количества получателей. По сообщениям СМИ, их численность уменьшится на 10%.

Хочу заверить, что эта информация не соответствует действительности и является результатом неправильной интерпретации фактов. Сокращение расходов не приведет к сокращению получателей», - написала она в Facebook.

Более того, по словам Соколовской, расходы на субсидии пересмотрены уже в этом году, и сейчас в госбюджете 2019 на них запланировано около 47 млрд грн, которых достаточно. То есть, фактически никакого «сокращения» нет.

В проекте бюджета на 2020 год заложено 47 628,6 млн грн на выплату льгот и субсидий. «Этой суммы хватит для удовлетворения потребностей всех категорий населения, требующих государственной помощи с оплатой коммунальных услуг», - заявила она.

«Если сравнивать с цифрами, включенными в бюджет на этот год (55,1 млрд грн), то заложенные 47,6 млрд грн – действительно меньше. Но это сокращение вызвано исключительно экономическими факторами: за счет индексации пенсий, увеличения уровней минимальной зарплаты и прожиточного минимума доходы украинцев выросли. Соответственно, уменьшился и размер субсидий, которые государство выплачивало гражданам», - заявила министр.

Минсоц постоянно осуществляет мониторинг проблем, возникающих у граждан при получении субсидий и на основании их обращений готовит изменения в порядок предоставления субсидий. Сейчас прорабатывается вопрос о внесении изменений для усиления эффективности этой программы и доступности для граждан, что особенно важно перед началом отопительного периода.