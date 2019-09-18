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Ощадбанк получил исполнительные документы для исполнения решения Международного арбитража по компенсации убытков, причиненных в результате аннексии Крыма со стороны РФ, сообщает пресс-служба банка.

«Ощадбанк получил исполнительные документы в соответствии с постановлением Киевского апелляционного суда от 17 июля 2019 года. Этим постановлением было удовлетворено заявление банка о признании и предоставлении разрешения на исполнение решения Международного арбитража по компенсации убытков Ощадбанка, причиненных в результате аннексии Крыма со стороны Российской Федерации, от 26 ноября 2018 года», - говорится в сообщении.

Отмечается, что указанные исполнительные листы являются основанием для исполнения решения Международного арбитража на территории Украины и возмещения убытков, причиненных Ощадбанку в размере около 1,3 млрд долл. США плюс проценты, которые начисляются ежедневно до момента исполнения решения.

Ощадбанк осуществляет необходимые процессуальные действия для открытия исполнительного производства и надлежащей защиты своих интересов, которые были нарушены в результате незаконных действий Российской Федерации на территории Крыма, и возмещения причиненных убытков.

Как ранее сообщал ForUm, 26 ноября 2018 года Международный арбитраж принял решение о взыскании с РФ в пользу Ощадбанка 1,3 миллиарда долларов США убытков, нанесенных в результате аннексии Крыма.

В то же время РФ не признала решение арбитража по иску Ощадбанка. 

17 июля Киевский апелляционный суд удовлетворил иск Ощадбанка (в деле №824/66/19) и дал разрешение на исполнение решения Международного коммерческого арбитражаот 26 ноября 2018 года о взыскании 1,1 млрж долл с Российской Федерации (в лице Минюста РФ) в качестве компенсации за экспроприацию активов банка в Крыму.
ForUm

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