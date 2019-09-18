В Киеве во время драки с поножовщиной тяжело ранен мужчина, сообщает пресс-служба полиции.

В дежурную часть Святошинского управления полиции поступило сообщение врача о госпитализации 35-летнего жителя города Умань. Мужчину с ножевыми ранениями грудной клетки и брюшной полости обнаружили возле кафе на улице Семьи Сосниных. Для документирования события в адрес выехала следственно-оперативная группа.

Как сообщил начальник Святошинского управления полиции Сергей Чернышев, правоохранители осмотрели место происшествия, просмотрели видео с камер наблюдения и опросили персонал кафе и свидетелей. После отработки полученной информации полицейские установили, что накануне между компанией отдыхающих заведения и двумя прохожими произошла драка.

«Известно, что в ходе выяснения отношений один из участников достал нож и несколько раз ударил им в грудь и живот жителя Черкасской области. Затем он вместе с товарищем, который тоже получил телесные повреждения, оставил место драки. Свидетели происшествия запомнили приметы мужчин и направление, в котором они ушли. Главного фигуранта задержали дома, другого обнаружили в больнице, где ему оказывали медицинскую помощь», - отметил начальник управления полиции.

Злоумышленником оказался 48-летний местный житель, ранее не попадавший в поле зрения правоохранителей. Его задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются первоочередные следственные действия с целью установления всех обстоятельств происшествия.

