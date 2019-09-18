В Борзнянскому районе полиция разоблачила владельца высокотехнологичной теплицы с элитной коноплей и галлюциногенными грибами стоимостью в миллион гривен по ценам «черного» рынка. Об этом сообщает пресс-служба полиции Черниговской области.

Во время проверки оперативной информации о выращивании жителем одного из сел наркосодержащих растений правоохранители обнаружили в хозяйстве гражданина целую плантацию хорошо ухоженной конопли. В ходе санкционированного обыска полиция задокументировала почти 1000 растений и изъяла более десяти килограммов высушенной марихуаны.

Конопля выращивалась методом капельного орошения, владелец посева поддерживал особый микроклимат посевов и круглосуточно освещал плантацию.

Также наркофермер в лотках и банках выращивал несколько кило экзотических галлюциногенных грибов. По ценам «черного» рынка стоимость наркотического зелья оценивается в миллион гривен.

Полиция изъяла образцы растений и оборудования и направила их на экспертизу.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто производство по части 1 статьи 309 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) - наказывается лишением свободы на срок до трех лет, а также по части 2 статьи 310 Уголовного кодекса Украины (незаконный посев или незаконное выращивание конопли в количестве пятьдесят и более растений) - наказывается лишением на срок от трех до семи лет.