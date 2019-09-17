Новым председателем Конституционного суда стал Александр Тупицкий.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на пресс-службу КСУ.

В 2011 году экс-глава Куйбышевского райсуда Донецка Александр Тупицкий был назначен на должность председателя Львовского апелляционного хозсуда.

В 2012 году Тупицкий получил должность председателя Днепропетровского апелляционного хозяйственного суда.

Известен тем, что будучи во времена губернаторства Виктора Януковича судьей Куйбышевского райсуда Донецка, вел дело адвоката Сергея Салова.

В день выборов 31 октября 1999 года адвоката Салова задержали правоохранители и нашли в его сумке пять фальшивых экземпляров газеты «Голос Украины», в которой утверждалось, что, якобы, Кучма умер, а страной правит его двойник.

Салова обвинили в клевете. Он утверждал, что достал газеты из своего почтового ящика.

Судья Куйбышевского райсуда Донецка Тупицкий отправил дело на доследование, что не понравилось Кучме.

Один из эпизодов пленок Мельниченко рассказывает о том, как президент Украины требовал от тогдашнего губернатора Донецкой области Януковича сурового наказания для Сергея Салова и судьи, который вел его дело.

Судьей Конституционного суда Тупицкий стал 14 мая 2013 года.

Его назначил на то время президент Виктор Янукович.

15 марта 2018 года стал зампредом КС.

Как сообщал ForUm, 14 мая Конституционный Суд Украины уволил главу суда Станислава Шевчука с должности судьи. Ранее КС выразил недоверие Шевчуку. По словам источника, его обвинили в политизации работы суда.

Главой суда избрана Наталья Шаптала.