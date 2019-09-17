также в разделеОбщество
Верланов предложил хамам из Налоговой подать в отставку 12
Разведка: РФ ускоряет выдачу паспортов на Донбассе 22
Зеленский поручил Баканову расследовать пожар в доме Гонтаревой 16
Полиция не исключает, что Гонтарева сама заказала поджог дома 31
Портнов сообщил об аресте «Кузни на Рыбальском» 31
Вилкула и Колесникова отпустили на поруки 29
В НБУ назвали атаки на Гонтареву попыткой запугать реформаторов 43
Полиция задержала подозреваемых в громком убийстве бизнесмена 18
Пристайко: Формула обмена «всех на всех» – нежизнеспособна 36
Facebook обезвредил в Украине «фабрику троллей» 43
Гонтарева: Не вижу, чем мне поможет статус беженца в Великобритании 50
Коломойский о поджоге дома Гонтаревой: Теперь ее не выдадут 87
Пукач подал кассацию на пожизненный приговор 26
Денисова рассказала, как Зеленский смог договориться с Путиным об обмене 56
Зеленский ожидает скорейшего раскрытия пожара в доме Гонтаревой 68
Аваков: Поджог дома Гонтаревой - недопустимое проявление криминального давления 92
Суд вернул должности двоим люстрированным прокурорам 20
16 сентября. Картина дня 24

В посольстве Соединенных Штатов Америки призывают тщательно расследовать поджог дома бывшего председателя Национального банка Украины Валерии Гонтаревой. Об этом говорится в сообщении посольства США в Украине в микроблоге Twitter, сообщает УНИАН.

«Мы приобщаемся к президенту Зеленскому и другим украинским должностным лицам, призывая к срочному и тщательному расследованию поджога дома бывшего председателя НБУ Гонтаревой», - отметили американские дипломаты.

«Мы солидарны с украинским народом и надеемся, что ответственные органы привлекут к ответственности не только виновных в нападении на Гонтареву и угрозах ей, но и тех, кто заказал такие нападения», - заявили в дипведомстве.

Делегация Европейского Союза в Украине назвала неприемлемой серию нападений против экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой. Об этом говорится в Твиттере дипломатической миссии. «Мы ожидаем, что правоохранительные органы проведут расследование и привлекут виновных к ответственности без проволочек», - отмечается в сообщении.

Напомним, в ночь на 17 сентября неизвестные сожгли дом экс-главы Национального банка Валерии Гонтаревой в поселке Гореничи под Киевом.

Президент Владимир Зеленский заявил, что расследование пожара в доме Гонтаревой должно стать приоритетом в работе правоохранительных органов. 

Полиция расследует пожар как умышленный поджог.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето
1138 грн.
10
Теги