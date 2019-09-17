В посольстве Соединенных Штатов Америки призывают тщательно расследовать поджог дома бывшего председателя Национального банка Украины Валерии Гонтаревой. Об этом говорится в сообщении посольства США в Украине в микроблоге Twitter, сообщает УНИАН.



«Мы приобщаемся к президенту Зеленскому и другим украинским должностным лицам, призывая к срочному и тщательному расследованию поджога дома бывшего председателя НБУ Гонтаревой», - отметили американские дипломаты.

«Мы солидарны с украинским народом и надеемся, что ответственные органы привлекут к ответственности не только виновных в нападении на Гонтареву и угрозах ей, но и тех, кто заказал такие нападения», - заявили в дипведомстве.

Делегация Европейского Союза в Украине назвала неприемлемой серию нападений против экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой. Об этом говорится в Твиттере дипломатической миссии. «Мы ожидаем, что правоохранительные органы проведут расследование и привлекут виновных к ответственности без проволочек», - отмечается в сообщении.

Напомним, в ночь на 17 сентября неизвестные сожгли дом экс-главы Национального банка Валерии Гонтаревой в поселке Гореничи под Киевом.

Президент Владимир Зеленский заявил, что расследование пожара в доме Гонтаревой должно стать приоритетом в работе правоохранительных органов.

Полиция расследует пожар как умышленный поджог.