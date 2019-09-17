Как и в этом году, бюджетными приоритетами в 2020-м станут безопасность и оборона, социальное обеспечение и дорожное строительство

В ближайшую пятницу правительство представит в парламенте «дебютный» для нынешней Верховной Рады и последний для Украины «годовой» бюджет. В дальнейшем показатели основной сметы государства будут утверждать в рамках трехлетнего планирования.

Накануне первоначальный вариант документа предоставили для ознакомления народным избранникам. В Кабинете министров признают, что основан он, в основном, на прогнозах и расчетах «предшественников». И намекают: ко второму чтению проект ждут существенные изменения. Ведь на его параметры (особенно в части наполнения госказны), обязательно повлияет программа действий правительства, которую обещают подготовить до конца сентября. Внесенные в законопроект цифры, как говорится, «радуют и глаз, и слух» - особенно, когда речь идет о реакции неспециалистов: улучшение практически всех макрофинансовых показателей и расширение финансирования по большинству стратегических направлений - безопасности и обороны, социального обеспечения, образования, медицины, дорожного строительства... А вот с источниками поступлений - особенно специалистам - далеко не все понятно. По заключению экспертов, 9-я Рада пока не выдала на-гора «прорывных» законопроектов, обеспечивающих обещанный премьером Алексеем Гончаруком 5-7% экономический рост. Удастся ли найти необходимые решения ко 2 ноября, когда обещают доработать бюджет-2020?

1. «Жить будет лучше и веселее»: «главные» цифры Бюджета-2020

По словам Алексея Гончарука, дефицит госбюджета-2020 составит 2,09% ВВП (в бюджете текущего года - 2,26%). Очевидно, это более чем удовлетворяет наших партнеров из Международного валютного фонда, которые, как правило, настаивают, чтобы показатели бюджетного дефицита стран-реципиентов не превышали 2,5-3%. При этом уровень украинского госдолга остается достаточно высоким - 54,1% (государственный - 46,7, гарантированный государством - 7,4%). Но, по мировым меркам, это - отнюдь не «катастрофа». К примеру, по данным Евростата, средний государственный долг стран ЕС превышает 80%. В частности, в Греции этот показатель уже несколько лет подряд достигает 170-180% ВВП, более 130% - у Италии, почти столько же - у Португалии и Кипра. И даже, казалось бы, состоятельные и счастливые бельгийцы задолжали кредиторам больше своего годового валового внутреннего продукта. Хотя, конечно же, это не значит, что мы и дальше должны набираться долгов «как собака блох». Потому что Евросоюз не даст нам «за красивые глаза» десятки миллиардов евро безвозвратной помощи, как Греции, а иностранные инвесторы не так охотно работают в стране, страдающей от внешней агрессии, как в спокойной Бельгии. Поэтому снижение этого показателя сразу на несколько процентов (в нынешнем бюджете - 62%) можно считать довольно амбициозной, но вполне достижимой целью. Тем более, что, по расчетам, в 2020-м Украине предстоит выплатить кредиторам 438 миллиарда гривень (почти 293 миллиарда - как «тело» полученных в разное время займов +145 миллиардов - за обслуживание госдолга), что меньше, чем в этом году - всего 460 миллиардов - но все равно много. В 2021-м, если все будет хорошо (страна не залезет в новые долги), эта сумма существенно снизится, ведь пик платежей по нашим внешним займам приходится именно на 2019-2020 годы.

Предусмотренный законопроектом уровень доходов Государственного бюджета - 1 триллион 79 миллиардов 500 миллионов гривень. Это не намного превышает показатели нынешнего украинского бюджета (1 триллион 26 миллиардов) - особенно, с учетом показателя инфляции, которая в 2019-м, по прогнозам, составит 7- 7,4%. Но, как показывает предыдущий отечественный опыт «бюджетообразования», до окончательного голосования в парламенте цифры в соответствующей графе, как правило, серьезно увеличиваются - в связи с расширением расходной части под нужды всевозможных депутатских «хотелок». В то же время новая власть, как известно, обещает новые подходы, на что, собственно, и надеемся.

Тем, кто мечтает о значительно больших цифрах в Основном финансовом документе, существенно «обрезает крылья» прогнозный курс национальной валюты. Этот показатель не попал в «тело» законопроекта, но с учетом его, по словам министра финансов Оксаны Маркаровой, сверстали этот документ. 28 гривень 20 копеек за доллар к концу следующего года. Тогда как поступления в нынешний бюджет планировались из расчета 29,4 (к декабрю 2019-го). Следствием такой недооценки национальной валюты, как известно, стали проблемы с наполнением казны - в основном, из-за «недобора» на таможне. Меньше прогнозируемый курс - больше шансов не наступить на «старые грабли» и в 2020-м. Хотя, как говорят экономисты, прогнозный курс - это палка о двух концах: более существенная девальвация гривны (тьфу-тьфу) может привести к бюджетному дисбалансу. В частности, запланированного на выплату и обслуживание госдолга ресурса может не хватить. И за импортные товары придется заплатить гораздо больше.

Еще один важный показатель - минимальная зарплата. В 2020-м она снова вырастет. На 550 гривень - до 4723 (по словам Оксаны Маркаровой, для этого есть все экономические предпосылки). Хотя, как известно, в Международном валютном фонде, как правило, не приветствуют таких инициатив в странах, с которыми ведутся переговоры о кредитной поддержке. Но в нашем случае все, вероятно, будет зависеть от аргументации украинской стороны, а также от готовности нашей власти прислушаться к другим рекомендациям. С одной стороны, повышение «минималки» - это дополнительные расходы, ведь этот показатель влияет на общий уровень зарплат в бюджетной сфере, с другой - расчет на дополнительный объем налоговых поступлений. Хотя в целом премьер Гончарук пообещал соотечественникам: «государство меньше средств будет собирать с людей». А давать - больше. В частности, статья 7 законопроекта предусматривает: «Установить в 2020 году прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц в размере: с 1 января - 2027 гривен, с 1 июля - 2118, с 1 декабря - 2189 гривен». Увеличены и минимальные государственные гарантии для всех основных социальных и демографических групп населения.

Как говорится в пояснительной записке, макроэкономическая ситуация в Украине будет продолжением нынешнего года. В частности, ожидается замедление потребительской инфляции и роста внутренних цен на потребительском рынке до 6%.

2. «Это тебе, а это - мне ...»: основные расходы госбюджета

Итак, самые большие расходы Украины в 2020 году, как и в нынешнем, придутся на выплату и обслуживание госдолга. Частично это будут делать за счет золотовалютных резервов, частично - прибегая к новым займам. Что касается расходных статей, при финансировании которых страна рассчитывает исключительно на собственные силы, - то больше всего средств правительство планирует выделить на нужды национальной безопасности и обороны - почти 246 миллиарда гривен (более чем 33 млрд больше, чем в этом году). Львиную долю этих средств распределят между ведомствами, отвечающими за саму сферу. Но часть оставят в распоряжении СНБО, что позволит оперативно реагировать на вызовы, связанные с возможной активизацией деструктивных действий государства-агрессора. Фактически 10% бюджетных расходов (172,6 млрд) пойдет на преодоление дефицита Пенсионного фонда. Показатель дефицита, кстати, вырастет на 3% (более 5 млрд гривень) по сравнению с нынешним годом, что также не очень приветствуют наши международные кредиторы и доноры.

Среди основных «фишечек» проекта Госбюджета, которые одновременно определяют общие приоритеты правительства в социальной сфере, - передача всех видов социальной помощи в управление Минсоцполитики. «До этого администрированием социальных пособий занимался Минфин через субвенцию регионам. Со следующего года мы хотим иметь целостную картину в Минсоце и иметь гибкость в реагировании на изменения - потому забираем все пособия в управление через бюджетную программу”, – пояснила в Фейсбук глава ведомства Юлия Соколовькая. По ее словам, в рамках доработки проекта бюджета Верховной Раде предложат рассмотреть ряд законодательных инициатив в социальной сфере.

Но уже сейчас известно, что новое правительство не отказывается от программы предоставления жилищно-коммунальных субсидий. На эти цели в проекте бюджета-2020 предусмотрено 47,6 млрд гривень. И, по словам Алексея Гончарука, принцип распределения и назначения субсидий не изменится. Возможны лишь незначительные коррективы. Самый большой рост (в процентах к нынешним показателям) бюджетных расходов предусмотрен на дорожное строительство, капитальный ремонт, реконструкцию и содержание дорог. На эти нужды всего предоставят более 74 миллиарда гривен (+ 32% по сравнению с бюджетом-2019, где на эти цели было примерно 56 млрд). Почти 70 млрд планируют привлечь благодаря аккумулированию средств в Дорожном фонде, который формируется за счет акцизного налога с горючего и транспортных средств, и ввозной пошлины на нефтепродукты и транспортные средства и шины к ним. Но наполнение этого фонда также, кстати, под вопросом, ведь напрямую зависит от валютного курса. Правда, «подстраховаться», по словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, попытаются благодаря дополнительным источникам поступлений в фонд - в частности, от уплаты штрафов за несоблюдение габаритно-весовых норм. Остальные средства - почти 5 миллиардов гривень - планируют привлечь от международных доноров.

Распределять средства планируется так:

- 38 млрд гривен - на развитие сети и содержание автомобильных дорог общего пользования государственного значения,

- 22,2 млрд - на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, улиц и дорог коммунальной собственности в населенных пунктах (субвенция из государственного бюджета местным бюджетам),

- 3,2 млрд - на обеспечение безопасности дорожного движения в соответствии с государственными программами,

- 6,3 млрд - на выполнение долговых обязательств по займам, привлеченным государством под государственные гарантии на развитие сети автомобильных дорог общего пользования.

А то, как расходуются средства на дороги, с недавних пор, кстати, можно отслеживать с помощью портала «Мониторинг расходов на строительство и ремонт дорог», созданного Офисом эффективного регулирования BRDO, которым еще недавно руководил Алексей Гончарук. Правда, сейчас там обнародована информация только за прошлый год. Между тем, по данным из регионов, с освоением «дорожных миллиардов», часто возникают проблемы - далеко не везде успевают потратить (с умом) предоставленные средства. Где-то - не хватает мощностей для выполнения качественных дорожных работ и изготовление необходимых для этого материалов, а иногда сказывается инертность местных властей, которые не могут воспользоваться предоставленными государством возможностями. Изменить ситуацию в 2020-м - еще одна из задач действующего правительства. По словам экспертов, для решения проблемы можно пойти по пути привлечения в качестве субподрядчиков к выполнению работ иностранных компаний (например, турецких или китайских). С одной стороны, это - возможность выполнить работы быстро и качественно, да еще и попробовать перенять зарубежный опыт в сфере дорожного строительства. Но с другой - это означает, что часть средств, которые могли бы создавать мультипликационный эффект в смежных отраслях, будет выводиться за границу. Поэтому лучше наращивать собственные возможности в том числе и благодаря лизинговым программам закупки современной дорожной техники. Тем более, что для полного наведения порядка в украинском «дорожном царстве» нужен не один год.

Неплохие финансовые перспективы и в сферах здравоохранения и образования (108 и 136,4 миллиарда гривень соответственно). Скромные суммы (но также больше, чем в этом году) пойдут на развитие культуры и информационной деятельности - 8,6 миллиарда. Но этого хватит, - убеждают в правительстве. «Все стратегические приоритеты: здравоохранение, образование, культура - полностью профинансированы в этом проекта. Но главный уклон будет - это бюджет эффективности внутри программ», - отметила министр финансов Оксана Маркарова.

Возрастут расходы и на некоторые звенья системы госуправления - в частности, на деятельность Верховной Рады и Офиса президента. И это, несмотря на то, что представители действующей власти активно критиковали за такие «бюджетные приоритеты» власть прежнюю. Правда, речь идет о скромных «дополнительных» расходах на парламент - всего-то 3 миллиона гривень и менее «скромные» - +39 миллионов на Офис главы государства. В масштабах страны, казалось бы, мелочь, но когда приплюсовать расходы (1,973 миллиарда на ВР и 987 миллионов - на ОПУ) получаются вполне приличные 3 миллиарда гривен. Радует, что «лишние» 43 миллиона заплатят не за счет учителей или пенсионеров, а подавив аппетиты чиновников, - Кабмин предлагает сократить собственные расходы на 55 миллионов гривень. Поэтому 12 миллионов даже сэкономят. По миллиону в месяц.

Как и всегда, «на коне» украинские силовики. Для Государственной уголовно-исполнительной службы предусмотрены расходы в сумме 7,58 миллиарда гривен, Государственного бюро расследований - 1,9 миллиарда, на обеспечение деятельности органов прокуратуры - 7,67, Национального антикоррупционного бюро - 1,04. Еще почти в 18 миллиардов обойдется украинцам деятельность судебной власти.

3. В поисках «курочки рябы»: где брать деньги для Госказны

Откуда же государство планирует взять ресурс для будущего «аукциона бюджетной щедрости»? Прежде всего, речь идет о продолжении политики госзаймов - как непосредственно путем заключения соглашений о сотрудничестве с международными кредиторами, так и путем эмиссии украинских ценных бумаг, уровень доверия к которым в мире постоянно растет - благодаря высокой доходности и повышению суверенных кредитных рейтингов нашей страны. Всего в следующем году Украина планирует занять примерно 380 миллиардов гривень. Весь этот ресурс пойдет на обслуживание и расчеты по прежним займам. По словам Оксаны Маркаровой, в дальнейшем правительство стремится «взять долг под контроль и сокращать его соотношение к ВВП максимально быстро».

5 миллиардов гривень планируют получить от приватизации госимущества. Наконец видим более-менее посильное задание в этой сфере. Ведь уже чуть ли не с десяток лет в государственной смете фигурируют планы по привлечению от приватизации 17, 18, или 21,5 млрд гривен. И каждый год эту миссию успешно проваливаем, получая от приватизации от нескольких сотен до максимум 1-2 миллиардов гривен (да и то, благодаря приватизации малых объектов). Правда, не стоит забывать, что от приватизационных процессов деньги все равно не попадают в доходную часть бюджета - они напрямую идут на сокращение объемов бюджетного дефицита.

Что касается основных бюджетных поступлений, то это, по-прежнему, средства, полученные от деятельности Таможенной и Государственной налоговой служб. В частности, проектом предусмотрено увеличение поступлений по налогу на доходы физических лиц. Хотя премьер и пообещал собирать с украинцев меньше «подушного», в 2020-м объемы этих поступлений должна вырасти на 17,4% - почти до 125 миллиардов гривень. Часть дополнительных средств удастся получить благодаря повышению минимальной зарплаты и общего роста доходов населения. Еще на часть, похоже, рассчитывают путем продолжения вывода из тени заработных плат украинцев. Каким образом это делать, также станет известно из Программы действий правительства и из законопроектов, которые власть подаст в рамках нынешнего бюджетного процесса. Поступления от налога на прибыль предприятий в следующем году также должны вырасти - почти на 20%, до 114,6 миллиарда гривень. И эта задача также требует дополнительных законодательных решений.

Очевидно, велик расчет власти на получение средств от старта земельного рынка. Но эта реформа, похоже, принесет результат уже в последующие годы. На начальном же этапе она, наоборот, потребует дополнительных госассигнований. Такие суммы уже отразили в законопроекте: 4,4 миллиарда гривень. Отмечается, что эти средства пойдут на программы поддержки фермеров, в частности на компенсацию им стоимости кредитов, взятых на приобретение земли после отмены моратория. Таким образом, удастся нейтрализовать один из аргументов противников реформирования земельных отношений - мол, мелкие и средние производители не смогут купить необходимый надел.

И еще о доходах. Согласно законопроекту, Национальный банк в следующем году должен перечислить в Госказначейство более 40 миллиардов гривень. Суммы отчислений от деятельности НАК «Нафтогаз Украины», очевидно, еще будут уточнять. Ведь результаты работы госхолдинга во многом будут зависеть от того, удастся ли подписать контракт о продолжении транзита по украинской территории российского газа, и от выбора модели реформирования (анбандлинга) самой компании. С начала этого года, напомним, «Нафтогаз» уже перечислил в бюджет «кругленькую» сумму - более 80 миллиардов гривень.