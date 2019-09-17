Кабинет Министров не ведет никаких переговоров с бывшими владельцами ПриватБанка. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук, сообщили ForUm’у в пресс-службе Кабмина.

«Утром вышла статья в Financial Times, в которой я комментирую дело ПриватБанка и якобы подчеркиваю, что мы ищем компромисс в этом вопросе. Статью сразу перепечатали украинские СМИ, которые от себя добавили, что правительство ведет переговоры по поиску компромисса по этому вопросу. Во избежание дальнейших манипуляций и огласки, хочу расставить точки над «и»: правительство внимательно изучает ситуацию вокруг ПриватБанка (в том числе и переговоры с бывшими его владельцами, которые проводились предыдущим независимым наблюдательным советом банка)», – отметил он.

Гончарук подчеркнул, что Кабмин ни с кем не ведет никаких переговоров по этому вопросу.

«Более того, журналистам FT я подчеркивал, что не настолько глубоко знаю юридические детали этого дела, чтобы его комментировать по существу. Но я уверен, что будет сделано все, чтобы защитить деньги украинских налогоплательщиков и национальные интересы Украины. И сделано это будет в тесных консультациях с международными партнерами», – подытожил он.

Напомним, премьер-министр Украины Алексей Гончарук сказал в комментарии Financial Times, что Киев ищет компромисс с олигархом Игорем Коломойским по ситуации с ПриватБанком.