Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» подписала соглашение с крупным международным трейдером на гарантированные физические поставки около 450 миллионов кубометров газа в I квартале 2020 года с целью нормального прохождения отопительного сезона, сообщает пресс-служба компании.



«Благодаря развитости европейского рынка газа и несмотря на риски прерывания транзита газа Россией зимой, мы уже сегодня законтрактовали необходимые нам объемы с физической поставкой в I квартале следующего года. Мы провели качественную подготовку к отопительному сезону, закачали дополнительные объемы газа в хранилища, подготовили систему к работе без транзита, законтрактовали физические поставки газа, не зависящие от действия «Газпрома». Это позволяет нам быть уверенными в том, что зимой в Украине будет тепло, что бы ни делали наши северные коллеги», – отметил директор по интегрированному газовому бизнесу Нафтогаза Андрея Фаворова.

Нафтогаз рассматривает еще несколько предложений европейских трейдеров по поставкам газа после нового года и воспользуется ими в случае коммерческой целесообразности.