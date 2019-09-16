Национальный банк Украины сохраняет свой прогноз относительно заключения в этом году новой программы с Международным валютным фондом. Об этом сообщила журналистам первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова, передает УНИАН.

«Мы действительно ожидаем, что до конца года программа будет подписана», - сказала Рожкова. По ее словам, для этого нужно интенсивно поработать оставшиеся полторы недели с миссией, которая в том числе будет анализировать бюджет, а после потребуется одобрение Совета директоров МВФ.

«Если оптимистично и очень сильно работать, а мы к этому готовы, то до конца года мы ожидаем, что это будет», - добавила Рожкова. Также она отметила, что еще рано говорить о параметрах программы, но предположила, что ее срок составит 3 года, а объем будет ясен после анализа госбюджета на следующий год.

Напомним, миссия Международного валютного фонда (МВФ) прибыла в Украину для встреч с властями.