В Украине рост реального валового внутреннего продукта (ВВП) по итогам 2019 года ожидается на уровне 3,0%, а инфляция должна замедлиться до 7,4%.

Об этом говорится в пояснительной записке к проекту Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2020 год», обнародованном на портале Верховной Рады, сообщает Укринформ.

«Согласно оценкам Минэкономики (сделанным в августе 2019 года), рост реального ВВП по итогам года ожидается на уровне 3,0%, что соответствует прогнозу учтенному при расчетах бюджета. Ключевыми драйверами выступят внутренний потребительский и инвестиционный спрос», - сказано в пояснительной записке.

Отмечается, что продолжение взвешенной налогово-бюджетной политики в сочетании с жесткой монетарной политикой обеспечат относительную ценовую и курсовую стабильность в стране. Как следствие, ожидается замедление потребительской инфляции до 7,4 % (декабрь к декабрю предыдущего года) по итогам 2019 года, что соответствует учтенному при расчетах бюджета показателю.

Вместе с тем, рост цен производителей по итогам 2019 года ожидается несколько ниже, чем прогнозировалось при проведении расчетов бюджета, говорится в документе.

Как сообщал ForUm, 15 сентября, в ходе заседания Кабмина был представлен проект госбюджета на 2020 год.