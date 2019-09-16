Кабинет Министров предлагает установить предельный объем дефицита государственного бюджета Украины на 2020 год на уровне 95,13 млрд грн.

Об этом сказано в законопроекте, который зарегистрирован на сайте Верховной Рады, сообщает УНИАН.

«Определить предельный объем дефицита Государственного бюджета Украины в сумме 95130530 тыс. грн, в том числе предельный объем дефицита общего фонда Государственного бюджета Украины – в сумме 73236120,7 тыс. грн и предельный объем дефицита специального фонда Государственного бюджета Украины – в сумме 21894409,3 тыс. грн», - сказано в документе.

Также проект закона предлагает определить предельный объем государственного долга на 31 декабря 2020 года в сумме 2 трлн 127 млрд 687 млн 340,5 тыс. грн и предельный объем гарантированного государством долга в сумме 335,567 млрд грн.



Как сообщал ForUm, 15 сентября, в ходе заседания Кабмина был представлен проект госбюджета на 2020 год.