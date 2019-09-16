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Бывшая и.о. главы Министерства здравоохранения Ульяна Супрун заявляет, что на заседаниях правительства Гройсмана министры часто сидели в телефонах, потому что общалась между собой. Об этом она сказала в интервью «Украинской правде. Життя».

«Когда мы сидим на Кабмине, и кто докладывает, вы видите, что мы в телефонах. Но мы не сидим тогда в Facebook. Мы общаемся между собой, чтобы комментировать то, что говорят. Иногда, если были какие-то проблемы, мы премьеру Гройсману писали. Когда он читал телефон, то от нас, чтобы мы его не перебивали. У нас был свой чат в whatsapp», - пояснила Супрун.

Она считает ошибкой прекращение трансляций заседаний Кабмина.

«Я даже не знала до прошлой среды, уволили нас или нет, аж до пресс-конференции и когда опубликовали документы», - сказала и.о. главы Минздрава.

«Они должны транслировать комитеты, потому что именно там обсуждают спорные вопросы. Скажем, Министерство финансов не согласовывает документ, а на комитете согласовывают подробно, почему и как. Когда мы не могли на закрытых совещаниях договориться, обсуждение переходило на публичную часть. И иногда там удавалось заблокировать то, что было неправильным», - пояснила Супрун.

Она рассказала, что на закрытых совещаниях министры намного откровеннее общались друг с другом – там были и сильные патриотические моменты, и смешные.
ForUm

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