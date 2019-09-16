Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер считает, что Россия оставит аннексированный Крым так, как Советский Союз вернул независимость балтийским странам.

Об этом он сказал в интервью ТСН.

«Да, да, я верю (что Россия вернет Крым Украине, – ред.). Мы видели, как это происходило с балтийскими странами. Советский Союз вернул им независимость после 40 лет оккупации. Запад, Соединенные Штаты, другие страны держались твердой линии и не признавали принудительного включения этих стран в Советский Союз. Так же мы имеем очень жесткую позицию по Крыму – мы не согласимся с российской аннексией Крыма.

Относительно этого было заявление Майка Помпео в прошлом году. Такая же позиция и в ЕС. Очень важно, что мы определились с правильной позицией и остановились на этом. Потому что время меняет все, и в один день, думаю, Крым вернется в состав Украины», - сказал он.

В то же время Волкер не прогнозирует, как много времени это требует.

Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма Россией весной 2014 года незаконными и осудили действия Москвы. Страны Запада ввели экономические санкции.

Россия отрицает аннексию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».

Президент Зеленский призвал Запад продолжить политику санкций в отношении России.