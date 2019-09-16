В Харькове водитель автомобиля на тротуаре сбила четырех пешеходов, сообщает пресс-служба полиции.
Женщин с легкими телесными повреждениями доставили в Харьковскую больницу скорой и неотложной помощи.
15 сентября в 22:47 в полицию поступило сообщение о том, что на улице Сумской на тротуаре автомобиль «Audi» сбил группу людей.
По адресу выезжала следственно-оперативная группа. Установлено, что 23-летняя водитель иномарки не справилась с управлением и совершила наезд на пешеходов. С телесными повреждениями 27, 32, 47, 56-летних женщин доставили в больницу.
Предварительно, водитель автомобиля была трезвой.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства происшествия сейчас устанавливают следователи.
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