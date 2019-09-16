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2019 станет последним, когда в Украине происходит ежегодное планирование бюджета. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук, сообщает правительственный портал.

«Наша стратегия в том, чтобы с каждым годом государственный долг становился меньше. Для этого мало одного года – надо планировать это на средне- и долгосрочный период. В этом году мы последний раз принимаем бюджет на один год. В дальнейшем принятию бюджета будет предшествовать принятие полноценной 3-х годовой декларации», - сказал глава правительства.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов добавил, что до сих пор макроэкономический прогноз разрабатывался Минэкономики один раз в год. «Но мы должны постоянно прогнозировать развитие экономики системно. В следующие несколько недель мы пересмотрим структуру и попытаемся построить более системный подход к макроэкономическому прогнозу», - сказал он.

Комментируя документ, министр финансов Оксана Маркарова отметила: «Бюджет не только своевременный, он реалистичный, сбалансированный. Это бюджет, который позволит поддержать макроэкономическую стабильность, которой мы достигли, и на базе этой стабильности сделать быстрее рывок к экономическому росту».

Как сообщал ForUm, 15 сентября, в ходе заседания Кабмина был представлен проект госбюджета на 2020 год

Напомним, ресурсная база государственного бюджета Украины на 2020 год составит почти 1,8 триллионов гривен. По словам Маркаровой, в проект госбюджета на 2020 год заложены 1 трлн 79 млрд 500 млн гривен. Также министр добавила, что дефицит ВВП в 2020 году предполагается на уровне 2,09%.
ForUm

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