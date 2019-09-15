Папа Римский Франциск в ходе сегодняшнего общения с паломниками в Ватикане приветствовал обмен пленных между Украиной и Россией, который состоялся 7 сентября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Радио Ватикана.

По словам Папы, он радуется из-за возвращения освобожденных в свои дома и к родным. Папа добавил, что молится за скорейшее завершение войны на Донбассе и возвращение мира в Украину.

«Дорогие братья и сестры, на прошлой неделе состоялся долгожданный обмен пленными между Российской Федерацией и Украиной. Радуюсь за освобожденных, которые смогли обнять своих самых дорогих, и не перестаю молиться за скорейшее завершение конфликта и за устойчивый мир в восточной Украине», - заявил он.

Ранее Папа Римский Франциск во время встречи с украинскими епископами в Ватикане заявил, что на Донбассе ведется гибридная война. Также Папа осудил боевые действия на востоке Украины.

Напомним, 7 сентября между Украиной и Россией состоялся масштабный обмен удерживаемыми лицами в формате «35 на 35».

Россия выдала Украине 24 моряков, захваченных в ноябре 2018 близ Керчи и 11 политзаключенных, в числе которых Роман Сущенко, Олег Сенцов, Павел Гриб, Эдем Бекиров и Александр Кольченко.

В рамках обмена Украина выдала России 35 человек.