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Текущий проект государственного бюджета Украины на 2020 год построено на действующем макроэкономическом прогнозе по валютному курсу 28,02 грн за доллар.

Об этом сообщила сегодня министр финансов Оксана Маркарова во время брифинга после заседания правительства, сообщает УНИАН.

«Курс доллара указан в макропрогнозе. Макропрогноз утвержденный в мае этого года, находится он на сайте, публичный. В нем внутри курс доллара в следующем году - 28,2. И это тот курс, на котором пока строится этот бюджет», - сказала глава Минфина.
ForUm

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