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Специальный представитель Соединенных Штатов Америки по делам Украины Курт Волкер отмечает, что свободные и справедливые выборы на временно оккупированных территориях Донбасса могут пройти только в безопасной среде.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Волкер сказал во время выступления на 16-й ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES) в Киеве.

Волкер заявил, что выполнить Минские соглашения было невозможно из-за недостаточного уровня безопасности и отсутствия возможностей для реализации первых шагов по проведению свободных и справедливых выборов на Донбассе. 

При этом дипломат обратил внимание на разговоры вокруг так называемой «формулы Штайнмайера». По словам Волкера, «формулой» предусмотрено, что «если состоялись свободные и справедливые выборы, то в этот день особый статус (Донбасса) начинает действовать во временном порядке, и как только эти выборы подтверждены ОБСЕ как свободные и справедливые, - он действует постоянно».

«Но свободные и справедливые выборы могут состояться только в свободной, справедливой и безопасной среде", - подчеркнул Волкер. По его словам, чтобы этого добиться, надо заниматься вопросами безопасности. "И мы говорим о политической воле. Россия до сих пор не продемонстрировала политической воли, чтобы завершить конфликт», - подчеркнул Волкер.

В то же время он выразил надежду, что вскоре произойдет прогресс в урегулировании ситуации на востоке Украины. «Я надеюсь, что успех Украины, я надеюсь, что последнее развитие событий, динамическая политика президента Зеленского, я надеюсь, что освобождение пленников, я надеюсь, что все это является началом изменения контекста, когда мы сможем увидеть дальнейший прогресс. Мы должны увидеть, готова ли Россия сделать это», - добавил Волкер.

Напомним, 13 сентября президент Владимир Зеленский подчеркнул, что местные выборы на временно оккупированных территориях Донбасса могут проводиться лишь после вывода российских войск и за украинским законодательством. 13 сентября представитель Украины в Трехсторонний контактной группе Леонид Кучма заявил, что согласованное решение о так называемой «формуле Штайнмайера», которая обсуждается в Минске на встречах политической подгруппы ТКГ, должны принять лидеры стран «нормандского формата».

По его словам, в рамках обсуждения «формулы Штайнмайера» украинская сторона не соглашается с предложением проведения выборов на Донбассе при условии нахождения в регионе вооруженных боевиков.
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