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В Гонконге прошли столкновения между группами антиправительственных демонстрантов и их противниками. Об этом сообщает АВС.

Сообщается, что беспорядки произошли в районе Коулун-бэй в материковой части города. В одном из торговых центров там собрались сотни протестующих с флагами КНР, которые начали выкрикивать оскорбления в адрес продемократических активистов.

Конфронтация переросла в столкновения, несколько человек получили ранения. На место происшествия прибыла полиция, разнявшая группы конфликтующих.
ForUm

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