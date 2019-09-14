Бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что нельзя исключать нового референдума по выходу страны из Евросоюза для преодоления нынешнего политического кризиса.

«Я не думаю, что это можно исключить, потому что мы застряли», — сказал Кэмерон в интервью изданию Times.

Политик пояснил, что «сейчас нельзя это исключать, поскольку прямо сейчас необходимо найти путь выхода из блокады».

Кэмерон был премьером Великобритании от Консервативной партии с 2010 по 2016 год и вступал за сохранение членства в ЕС.

После того, как британцы проголосовали за выход из Евросоюза, он ушел в отставку.

Ранее сообщалось, что британские депутаты обязали правительство опубликовать документы, связанные с планом «жесткого» Brexit.

Обе палаты парламента Великобритании приняли закон, запрещающий выход Британии из ЕС без соглашения и обязывает правительство перенести Brexit после установленного 31 октября.

В ответ Борис Джонсон призвал депутатов проголосовать за проведение досрочных парламентских выборов 15 октября. Также он заявил, что скорее «умрет в канаве», чем перенесет Brexit.