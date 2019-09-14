также в разделеМир
В Гонконге произошли потасовки между демонстрантами и противниками 10
В РФ заявили об окончании войны в Сирии 71
Трамп на год продлил режим чрезвычайного положения в США 27
Трамп уволил советника по нацбезопасности Болтона 47
Стало известно, кто возглавит дипломатию ЕС вместо Могерини 40
Суд отменил решение ЕС о допуске «Газпрома» к газопроводу OPAL 58
В Болгарии задержали лидера движения «Русофилы» по подозрению в шпионаже 36
Елизавета II подписала закон о недопущении жесткого «Брекзита» 48
Макрон приедет в Москву на 75-летие Дня победы 42
Во Франции из-за рекордной жары умерли почти 1500 человек 33
Британская Палата лордов поддержала перенос Brexit 34
Маск говорит, что не дарил Лукашенко «Тесла» 42
Умер бывший президент Зимбабве, правивший страной 37 лет 38
Джонсон о просьбе у Брюсселя отсрочить Brexit: Мне лучше лежать в канаве мертвым 35
В РФ посадили активиста, поддерживавшего украинских моряков 44
Эрдоган назвал неприемлемым запрет на владение Турцией ядерным оружием 51
Число жертв урагана «Дориан» достигло 20 человек 44
Болгария призвала РФ не называть борьбу СССР с нацизмом «освобождением» Европы 39

Бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что нельзя исключать нового референдума по выходу страны из Евросоюза для преодоления нынешнего политического кризиса.

«Я не думаю, что это можно исключить, потому что мы застряли», — сказал Кэмерон в интервью изданию Times.

Политик пояснил, что «сейчас нельзя это исключать, поскольку прямо сейчас необходимо найти путь выхода из блокады».

 

Кэмерон был премьером Великобритании от Консервативной партии с 2010 по 2016 год и вступал за сохранение членства в ЕС.

После того, как британцы проголосовали за выход из Евросоюза, он ушел в отставку.

 

Ранее сообщалось, что британские депутаты обязали правительство опубликовать документы, связанные с планом «жесткого» Brexit.

Обе палаты парламента Великобритании приняли закон, запрещающий выход Британии из ЕС без соглашения и обязывает правительство перенести Brexit после установленного 31 октября.

В ответ Борис Джонсон призвал депутатов проголосовать за проведение досрочных парламентских выборов 15 октября. Также он заявил, что скорее «умрет в канаве», чем перенесет Brexit.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

17
Теги