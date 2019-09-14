Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что на вероятной встрече Нормандской четверки лидеры не планируют подписание никаких документов.

О таких намерениях лидеров четырех стран — Украины, Германии, Франции и России — глава МИД рассказал УНИАН.

«Новых бумаг, нет — их нет. Их на самом деле никто и не разрабатывает. Мы в течение многих лет не можем даже начать выполнять третий, четвертый пункты и т.д. Минских договоренностей», — сказал Пристайко в ответ на вопрос, готова ли Украина на саммите лидеров нормандского формата подписывать новые документы.

Министр сказал, что российская сторона не предлагает подписывать новые документы. Он считает, что вряд ли следует надеяться, что лидерам стран нормандского формата только за одну встречу удастся что-то подписать, что установит мир в Украине.

Пристайко добавил, что перед встречей лидеров Украины, Германии, Франции и России не предвидится встреча глав МИД этих стран. Также он сказал, что рассматриваются разные даты для проведения встречи лидеров Нормандской четверки.

«Некоторые дать очень близки, я не знаю, сработают ли они. Мы не хотели третий-четвертый раз переносить, но мы договорились о том, что она состоится очень быстро», — заявил глава МИД.

«Мы читали сегодня от российской стороны ответ, наверное, она состоится в октябре. Уже, то есть, поставлен новый месяц минимум. С нами это не согласовывалось. Мы хотели бы провести максимально быстро. Мы все же надеемся, что лидеры смогут дать толчок для своих команд, чтобы решить много вопросов», — сказал министр.

Ранее Вадим Пристайко рассказал, что встречу лидеров нормандской четверки отложили из-за России.