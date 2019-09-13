Украина заявила отвод председательствующему судье Апелляционного суда Амстердама в деле в возврате коллекции «скифского золота» из-за его работы на Россию.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства юстиции.

«Министерству юстиции стало известно о существовании обстоятельств, которые могут свидетельствовать о предвзятости председательствующего судье, рассматривающего дело, что вызывает сомнение в его объективности в рассмотрении этого дела», - отмечается в сообщении.

Так, судья Апелляционного суда Амстердама в течение нескольких лет осуществлял представительство интересов российской компании «Промнефтьстрой» в деле против ОАО «НК «ЮКОС», а потому фактически защищал интересы Российской Федерации как основного интересанта в решении дела в пользу «Промнефтьстрой». Кроме того, представительство интересов «Промнефтьстрой» он осуществлял в тесном сотрудничестве с адвокатами, которые представляют интересы крымских музеев.

По результатам рассмотрения этого дела голландский суд отказал в признании и обращении к исполнению на территории Королевства Нидерландов решения Московского арбитражного суда 2006 года о признании ОАО «НК «ЮКОС» банкротом и продажи акций голландской структуры ОАО «НК «ЮКОС» («Yukos Finance BV») компании «Промнефтьстрой».

«Голландский суд признал, что банкротство ОАО «НК «ЮКОС» было сфабриковано российскими властями в нарушение фундаментальных принципов права», - подчеркнули в Минюсте.

6 сентября государство Украина обратилась к судье с ходатайством о самоотводе, одновременно просила отреагировать на это ходатайство до 11 сентября.

12 сентября секретарь суда сообщил, что председательствующий судья не видит оснований для самоотвода. 13.09.2019 государство Украина подала ходатайство об отводе судьи в Апелляционный суд Амстердама.

Напомним, Апелляционный суд Амстердама (Нидерланды) начал рассматривать апелляцию музеев аннексированного Россией Крыма решения о возвращении Украине коллекции «скифского золота».

14 декабря 2016 года окружной суд Амстердама принял решение о возвращении скифского золота Украине.

Экспонаты крымских музеев использовались для оформления выставки «Крым: золото и секреты Черного моря», которая с февраля по август 2014 года проходила в Музее Алларда Пирсона.

В числе музеев, чьи экспонаты сейчас находятся в Амстердаме, - Центральный музей Тавриды, Керченский историко-культурный заповедник, Бахчисарайский историко-культурный заповедник и Национальный заповедник «Херсонес Таврический». Экспонаты Киевского музея, которые также были представлены на выставке, в сентябре были возвращены Украине.

В начале 2017 музеи Крыма подали в окружной суд Амстердама апелляционную жалобу на ранее принятое им решение вернуть Украине коллекцию скифского золота, состоящую из более 2 тыс. предметов со страховой оценочной стоимостью около $2 млн.