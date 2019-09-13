В четверг, 12 сентября, года Постоянная палата арбитражного суда в Гааге отказала России в пересмотре вопросов юрисдикции суда и нарушенных обязательств по делу о защите инвестиций по иску «Приватбанка». Об этом сообщает пресс-служба банка.

Дело в арбитраже было начато «Приватбанком» 13 апреля 2015 за нарушение Россией обязательств по вопросам активов в Крыму по Соглашению о поощрении и взаимной защите инвестиций, заключенным между Украиной и Россией.

Россия ранее не участвовала в судебном процессе. Однако теперь назначила своих представителей в суде.

В феврале Постоянная палата третейского суда в нидерландской Гааге вынесла решение в пользу «Приватбанка» в деле против России по экспроприации активов банка в аннексированном Крыму. В заключении суда говорилось, что «Приватбанк» имеет право на возмещение.

Арбитражный суд оставил вопрос о размере возмещения на следующий этап арбитражного разбирательства. «Приватбанк» стремится возместить более миллиарда долларов.